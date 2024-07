Onde assistir a Avaí x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 16ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos, com três empates e duas derrotas, o Avaí está na briga pelo acesso. Com 23 pontos e um aproveitamento de 51%, o Leão da Ilha está a dois do Operário-PR, equipe que fecha o G-4 da Série B.

Do outro lado, o Ceará, com 19 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas na Série B 2024. Para o confronto, o técnico Léo Condé terá o retorno de Lourenço, que cumpriu suspensão na derrota para o Paysandu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinicius, Tiago Pagnussat, Gustavo Villar e Mário Sérgio; Judson, Willilan Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Vagner Love e Garcez.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Facundo Barceló e Erick Pulga.

Desfalques

Avaí

Pedrinho, Alan Costa, Hygor, João Paulo e Zé Ricardo estão no DM.

Ceará

Alan Costa e Richardson estão machucados, enquanto Saulo Mineiro e Jorge Recalde cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sexta-feira, 19 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC

Arbitragem: Wagner do Nascimento (árbitro), Daniel de Oliveira e Thiago Filemon (assistentes), Fernando Henrique de Medeiros (quarto árbitro), Thiago Duarte Peixoto (VAR)