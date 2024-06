Onde assistir a Avaí x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Amazonas se enfrentam neste domingo (1), às 11h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 13ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Na briga pela liderança da Série B, o Avaí está invicto há 10 jogos, com seis vitórias e quatro empates. Com 22 pontos, a equipe registra um aproveitamento de 61% no torneio. Já o Amazonas, com 15 pontos, vem de vitória sobre o Coritiba por 1 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Avaí: César Augusto, Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar, Mário Sérgio, Judson, Willian Maranhão, Pedro Castro, Giovanni, Pottker e Garcez.

Mais artigos abaixo

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Cauan Barros está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL