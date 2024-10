Onde assistir a Avaí x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 21h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 31ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há três rodadas, com dois empates e uma derrotas, o Avaí entra em campo em busca da recuperação. No meio da tabela, com 42 pontos, o Leão da Ilha está a oito do Mirassol, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o América-MG busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B. Em quinto lugar, com 47 pontos, o Coelho está a três pontos da zona de classificação para o acesso.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Avaí: Otávio; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Vilar e Pedro Castro (Mário Sérgio); Willian Maranhão, Rodrigo Santos, Zé Ricardo e Giovanni; Vágner Love e Maurício Garcez (William Pottker).

América-MG: Elias; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão (Éder) e Marlon; Alê, Elizari (Wallisson) e Juninho; Adyson (Fabinho), Rodriguinho e Brenner.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Felipe Azevedo sofreu uma lesão no púbis e está fora.

Quando é?

Data: sexta-feira, 11 de outubro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)