Onde assistir a Atlético-MG x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Vasco se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Distrito Federal) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da recuperação no Brasileirão, o Atlético-MG, no meio da tabela, com 22 pontos, vem de empate com o Juventude por 1 a 1. Para o confronto em casa, o técnico Gabriel Milito terá o retorno de Battaglia, que cumpriu suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Vasco está embalado com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão. Em nono lugar, com 23 pontos, o Cruzmaltino pode ter novidade na equipe. Relacionado, Philippe Coutinho pode fazer a sua reestreia com a camisa do clube que o formou.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes, Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs, Junior Alonso, Otávio, Alan Franco, Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Praxedes, Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques

Atlético-MG

Guilherme Arana cumprirá suspensão, enquanto Rubens, Everson, Alisson, Maurício Lemos, Mariano e Zaracho estão no departamento médico.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Danilo Ricardo Simon e Daniel Paulo Ziolli (assistentes), Kleber Ariel Gonçalves (quarto árbitro), Rodolpho Toski (VAR)