Quando Philippe Coutinho vai estrear pelo Vasco?

Há dois meses sem jogar, a data de retorno do camisa 11 aos gramados ainda é incerta

Philippe Coutinho, a contratação tão esperada pela torcida do Vasco, ainda não tem data certa para fazer sua reestreia com a camisa cruz-maltina.

Embora esteja regularizado junto ao BID e treinando com a equipe, é improvável que o camisa 11 faça sua estreia já no primeiro confronto como jogador do Vasco, nesta quarta-feira (17), contra o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Brasileirão.

A GOAL fornece mais detalhes sobre a preparação de Coutinho e possíveis datas para sua estreia a seguir...

