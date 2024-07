Onde assistir a Atlético-MG x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Goiás, Pará, Paraná, Pernambuco, Tocantins, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Ceará e Distrito Federal) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 18 pontos, o Atlético-MG está em busca da recuperação no Brasileirão após duas derrotas e um empate. Com um jogo a menos no torneio, o Galo pode se aproximar da parte cima em caso de vitória nesta quinta.

Do outro lado, o São Paulo está na briga para se manter no G-4 do Brasileirão. Com 27 pontos, o Tricolor está embalado com quatro vitórias consecutivas no torneio. Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía terá o retorno de Rafael, reintegrado após participar da Copa América.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes, Arana, Bruno Fuchs, Rômulo, Battaglia, Otávio, Alan Franco, Scarpa, Igor Gomes (Vargas), Paulinho, Hulk.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

Desfalques

Atlético-MG

Bernard, Saravia, Maurício Lemos, Rubens, Mariano, Everson, Alisson, Matías Zaracho estão machucados, enquanto Lyanco, por questóes contratuais, é desfalque.

São Paulo

James Rodríguez segue disputando a Copa América.

Quando é?