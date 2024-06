Onde assistir a Atlético-MG x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (17), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Ainda sem perder no Brasileirão, com três vitórias e quatro empates, o Atlético-MG busca se aproximar das primeiras posições. Com 13 pontos, o Galo está a dois pontos do Athletico-PR, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o Palmeiras, com 14 pontos e um aproveitamento de 61%, busca sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Nas partidas anteriores, venceu o Vasco por 2 a 0 e o Criciúma por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes; Saravia, Igor Rabello, Rômulo e Gustavo Scarpa; Bruno Fuchs (Paulo Vitor), Igor Gomes, Pedrinho e Alisson; Paulinho e Hulk.

Palmeiras: Weverton; Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony.

Desfalques

Atlético-MG

Everson, Lemos e Battaglia vão cumprir suspensão, enquanto Zaracho, Otávio Rubens e Mariano estão no DM. Alan Franco, Guilherme Arana e Vargas estão com suas respectivas seleções.

Palmeiras

Rômulo e Dudu são desfalques.

Quando é?

Data: segunda-feira, 17 de junho de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizone, MG

Arbitragem: Rodrigo José Pereira (árbitro), Nailton Junior de Sousa e Francisco Chaves (assistentes), Bruno Pereira Vasconcelos (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues Castro (VAR)