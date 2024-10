Onde assistir a Atlético-MG x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Atlético-MG encara o Internacional na noite deste sábado (26), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Completamente focado na semifinal da Copa Libertadores, o Atlético-MG mandará a campo neste sábado uma equipe alternativa. O Galo está na nona posição, com 41 pontos marcados.

Já o Internacional teve a semana inteira para trabalhar. Sexto colocado com 49 pontos, o Colorado quer aproveitar para somar pontos fora de casa.

As equipes já se enfrentaram 91 vezes, com 31 vitórias do Atlético-MG, 38 do Internacional, além de 22 empates. No último encontro, o Galo ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio (Fausto Vera), Paulo Vitor , Alisson e Igor Gomes; Eduardo Vargas e Alan Kardec (Deyverson).

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré.

Desfalques

Atlético-MG

Zaracho e Bernard seguem no departamento médico, enquanto Palacios cumpre suspensão.

Internacional

Fernando está no departamento médico.

Quando é?