Onde assistir a Atlético-MG x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (23), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas, o Atlético-MG volta ao campo pressionado pela vitória. No meio da tabela, com 13 pontos e um aproveitamento de 48%, o Galo foi derrotado pelo Vitória por 4 a 2 na última rodada.

Do outro lado, o Fortaleza, também com 13 pontos, vem de vitória sobre o Grêmio por 1 a 0. Em nove jogos disputados no Brasileirão, o Leão do Pici registra três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Sem Lucero, suspenso, Kayzer é o mais cotado para assumir a posição

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos, Rômulo; Scarpa, Battaglia, Zaracho, Igor Gomes, Paulinho e Cadu.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Felipe Jonatan; Zé Welison, Martínez, Hércules, Pochettino (Calebe); Breno Lopes e Renato Kayzer.

Desfalques

Atlético-MG

Otávio segue no DM.

Fortaleza

Juan Martín Lucero cumprirá suspensão, enquanto Marinho, Moisés, Dudu e Rossetto estão no DM.

Quando é?

Data: domingo, 23 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG