Onde assistir a Atlético-MG x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 24ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Atlético-MG encara o Fluminense na noite deste sábado (24), a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Empolgado pela classificação às quartas de final da Copa Libertadores, o Atlético-MG agora quer acabar com o jejum de três jogos sem vencer no Brasileirão. O Galo é o oitavo colocado, com 30 pontos, e deve ficar, mais uma vez, sem Hulk.

Do outro lado, o Fluminense também vibrou com a classificação na competição continental, mas sabe que não pode tirar as atenções do Campeonato Brasileiro, já que está na zona de rebaixamento. O Tricolor não vence há duas partidas e está na 18ª posição, com 21 pontos marcados.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 80 vezes, com 34 vitórias do Atlético-MG, 21 do Fluminense, além de 25 empates. No último confronto, igualdade por 2 a 2.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Alan Franco, Otávio, Zaracho e Arana; Paulinho e Deyverson (Hulk).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga; André e Martinelli; Arias, Ganso e Serna; Kauã Elias.

Desfalques

Atlético-MG

Hulk segue se recuperando de lesão.

Fluminense

Cano, Marcelo e Diogo Barbosa continuam no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 24 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte - MG