Onde assistir a Atlético-MG x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Atlético-GO por 1 a 1 na última rodada, o Atlético-MG busca reencontrar o caminho da vitória. No meio da tabela, com 18 pontos, o Galo está a três do São Paulo, equipe que fecha o G-6.

Do outro lado, o Flamengo busca se manter na liderança do Brasileirão. Com 27 pontos e um aproveitamento de 69%, o Rubro-Negro chega embalado com a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 87 jogos disputados, o Flamengo soma 34 vitórias, contra 33 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão 2023, o Galo venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes ; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Rômulo; Battaglia, Igor Gomes, Scarpa, Palacios, Paulinho e Hulk.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Allan (Léo Ortiz), Gerson, e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques

Atlético-MG

Maurício Lemos, Saravia, Rubens e Alisson seguem no departamento médico.

Flamengo

Gabigol, ainda com futuro incerto, segue afastado, enquanto Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela estão disputando a Copa América.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Ramon Abatti (árbitro), Nailton Junior e Henrique Neu Ribeiro (assistentes), Savio Pereira Sampaio (quarto árbitro), Rodrigo DAlonso (VAR)