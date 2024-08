Onde assistir a Atlético-MG x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Cuiabá entram em campo na tarde deste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de empate no clássico, o Atlético-MG ocupa nono lugar, com 29 pontos. O Galo terá Deyverson, ex-atacante do rival deste sábado. Hulk e Vargas continuam no departamento médico e são desfalques certos.

Do outro lado, o Cuiabá vive má fase e perdeu quatro dos últimos cinco compromissos. O Dourado está na 19ª posição, com 17 pontos marcados.

As equipes já se enfrentaram 7 vezes, com 6 vitórias do Atlético-MG, além de 1 empate. No último confronto, o Galo ganhou por 3 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Paulinho e Deyverson.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves (Derik Lacerda), Alan Empereur e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Denilson) e Max; André Luís e Pitta.

Desfalques

Atlético-MG

Vargas e Hulk continuam no departamento médico.

Cuiabá

Ramon continua no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte - MG