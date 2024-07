Onde assistir a Atlético-MG x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste domingo (28), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 25 pontos, o Atlético-MG vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados do Brasileirão. Para o confronto em casa, o técnico Gabriel Milito terá o retorno de Guilherme Arana, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vasco na última rodada.

Do outro lado, o Corinthians quer se distanciar da zona de rebaixamento. Com 18 pontos, três a menos que o Vitória, equipe que abre o Z-4, o Timão vem embalado com duas vitórias consecutivas no torneio nacional.

Mais artigos abaixo

Em 86 jogos disputados no Brasileirão, o Corinthians soma 36 vitórias, contra 28 do Atlético-MG, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Fausto Vera) e Gustavo Scarpa; Bernard, Paulinho e Hulk.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique (João Pedro); Matheuzinho, Alex Santana (Raniele), Ryan, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

Desfalques

Atlético-MG

Everson e Zaracho seguem no DM, enquanto enquanto Rubens está na transição física.

Corinthians

Cacá cumprirá suspensão, enquanto Maycon e Diego Palacios estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 28 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV - Beelo Horizonte, MG

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (árbitro), Bruno Raphael Pires e Thiago Henrique Neto (assistentes), Paulo Roberto Alves (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR)