Onde assistir a Atlético-MG x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Atlético-MG recebe o Vitória na tarde deste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na MRV Arena, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Com a derrota no jogo passado, o Atlético-MG permanece a décima posição, com 36 pontos marcados. Vindo de vitória no meio da semana pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Galo pode repetir a escalação neste sábado.

O Vitória, por sua vez, perdeu a partida anterior e entrou na zona de rebaixamento. O Rubro-Negro está em 17º lugar, com 28 pontos. O Leão quer pontuar fora de casa para tentar sair do Z-4.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 24 vitórias, contra 14 do Vitória, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, triunfo do Vitória por 4 a 2.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Rubens e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira, Matheuzinho, Gustavo Mosquito e Carlos Eduardo; Alerrandro.

Desfalques

Atlético-MG

Zaracho, Alisson e Saravia continuam no departamento médico.

Vitória

Willean Lepo, Caio Vinicius, Patric Calmon e Gabriel Santiago seguem no departamento médico, enquanto Machado cumpre suspensão.

Quando é?