Onde assistir a Atlético-MG x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (2), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Bahia se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia e Minas Gerais - exceto as cidades de Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Atlético-MG volta suas atenções para a retomada do Brasileirão. Com nove pontos e invicto no torneio com duas vitórias e três empates, o Galo segue na briga para entrar no G-4.

Por outro lado, o Bahia, derrotado nos pênaltis pelo CRB na semifinal da Copa do Nordeste, luta pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 13 pontos, o Tricolor Baiano registra quatro vitórias, um empate e uma derrota, resultando em um aproveitamento de 72%

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Arana; Alan Franco, Battaglia (Pedrinho), Zaracho, Scarpa, Paulinho e Hulk.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

Desfalques

Atlético-MG

Rubens e Otávio seguem no departamento médico.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 2 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (árbitro), Rodrigo Figueiredo e Thiago Rosa (assistentes), Wagner do Nascimento (quarto árbitro), Rodrigo DAlonso (VAR)