Onde assistir a Atlético-MG x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (30), às 11h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 17 pontos, o Atlético-MG vai em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Na última rodada, o Galo venceu o Internacional por 2 a 1. Em 11 rodadas, foram quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Atlético-GO luta contra o rebaixamento. Com 10 pontos e um aproveitamento de 27% no Brasileirão, o Dragão foi empurrado para o Z-4 após empatar com o Grêmio por 1 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes (Everson); Mariano, Igor Rabello e Rômulo; Brahian Palacios, Battaglia, Paulo Vitor (Zaracho), Igor Gomes e Pedrinho ; Paulinho e Hulk.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe (Alix), Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Alejo Cruz (Bruno Tubarão), Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez.

Desfalques

Atlético-MG

Bruno Fuchs e Gustavo Scarpa vão cumprir suspensão, enquanto Everson, Rubens, Saravia, Maurício Lemos e Alisson estão no DM. Já Guilherme Arana, Alan Franco e Eduardo Vargas estão disputando a Copa América.

Atlético-GO

Gabriel Baralhas cumpre suspensão, enquanto Rhaldney está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG