Onde assistir a Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (08), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Curitiba e Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Após a derrota para o Vasco por 2 a 0 e os vice-campeonatos da Copa Libertadores e Copa do Brasil, Gabriel Limito não resistiu e foi demitido. Sob o comando do auxiliar Lucas Gonçalves, o Galo volta a campo pressionado na última rodada. Em 14º lugar, com 44 pontos, a equipe mineira precisa pontuar para não correr risco de cair para a Série B.

Por outro lado, o Athletico-PR, com 42 pontos, é a primeira equipe fora do Z-4. Para não depender de outros resultados, o Furacão precisa vencer em Minas Gerais. Se empatar, o Athletico dependerá de uma derrota do Fluminense contra o Palmeiras ou de um tropeço do Bragantino diante do Criciúma. Caso perca, o time só escapará do rebaixamento se o Bragantino não vencer o Criciúma. Até o momento, a equipe acumula 11 vitórias, 9 empates e 17 derrotas, com um aproveitamento de 37%.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia (Lyanco), Battaglia, Alonso e Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa e Igor Gomes; Deyverson e Hulk.

Athletico-PR: Mycael; Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel, Felipinho, Erick, Christian e Cuello; Nikão e Pablo.

Desfalques

Atlético-MG

Paulinho, Bernard, Zaracho e Cadu estão machucados.

Athletico-PR

Gonzalo Mastriani, Julimar e Madson estão no DM.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena MRV - Belo Horizonte, MG

