Onde assistir a Atlético de Madrid x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

O Atlético de Madrid recebe a Inter de Milão nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da Max, streaming da HBO (veja a programação completa aqui).

Após a derrota por 2 a 0 para o Cádiz na última rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a disputa da Champions League. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, os Colchoneros precisam vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vençam por apenas um gol de diferença, a partida irá para a prorrogação, sendo então decidida nos pênaltis.

O Atlético de Madrid garantiu a classificação para as oitavas de final ao terminar a primeira fase na liderança do Grupo E, com 14 pontos, quatro a mais do que a Lazio, que ficou em segundo lugar.

Do outro lado, a Inter de Milão, como venceu por 1 a 0, pode empatar para avançar às quartas de final. Na fase de grupos, a equipe italiana terminou na vice-liderança do Grupo D, com 12 pontos. Invicto no torneio, a Inter soma quatro vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Depay. Técnico: Diego Simeone.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Atlético de Madrid

Lemar e Azpilicueta estão machucados.

Inter de Milão

Arnautović está no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 13 de março de 2024

quarta-feira, 13 de março de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Cívitas Metropolitano - Madrid, ESP

Estádio Cívitas Metropolitano - Madrid, ESP Arbitragem: Szymon Marciniak (árbitro), Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (assistentes), Paweł Raczkowski (quarto árbitro), Tomasz Kwiatkowski (VAR)