Onde assistir a Atlético-GO x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Atlético-GO enfrenta o Vitória na tarde deste sábado (14), às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Atlético-GO continua amargando a lanterna, com apenas 18 pontos. O Dragão sabe que precisa vencer se ainda quiser sonhar com a permanência na Série A.

Já o Vitória não sabe o que é ganhar há quatro rodadas. O Rubro-Negro ocupa a 18ª posição, com 22 pontos.

Mais artigos abaixo

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 16 vezes, com 6 triunfos do Vitória, 5 do Atlético-GO, além de 8 empates.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Marcão, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gustavo Campanharo, Rhaldney, Janderson e Campbell; Luiz Fernando e Shaylon.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Wagner Leonardo, Neris e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Filipe Machado, Luan; Osvaldo, Alerrandro e Carlos Eduardo.

Desfalques

Atlético-GO

Baralhas, Luiz Felipe, Roni e Gonzalo Freitas cumprem suspensão.

Vitória

Caio Vinícius e Camutanga estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, Goiânia - GO

Arbitragem: