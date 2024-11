Onde assistir a Atlético-GO x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 33ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e RB Bragantino entram em campo na noite deste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Vindo de vitória no jogo passado, o Atlético-GO agora soma 25 pontos, mas continua na lanterna do campeonato. O Dragão, embora extremamente ameaçado, ganhou esperanças para tentar escapar do rebaixamento e sabe que só a vitória interessa.

O RB Bragantino, por sua vez, é o 16º colocado, com 35 pontos. O Massa Bruta não vence há oito rodadas e precisa reagir para não correr o risco de terminar a rodada dentro do Z-4.

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com 7 vitórias do Atlético-GO, 11 do RB Bragantino, além de 3 empates. No último encontro, o Massa Bruta ganhou por 3 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius, Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney), Shaylon; Alejo Cruz (Lacava), Derek, Luiz Fernando.

RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Raul (Gustavinho), Lucas Evangelista, Vitinho, Lincoln, Jhon Jhon; Eduardo Sasha.

Desfalques

Atlético-GO

Adriano Martins cumpre suspensão, enquanto Jorginho segue no departamento médico.

RB Bragantino

Matheus Fernandes cumpre suspensão, Nathan Mendes, Eric Ramires e Thiago Borbas estão no departamento médico.

Quando é?