Onde assistir a Atlético-GO x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 24ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Juventude entram em campo na tarde deste sábado (24), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de vitória na rodada passada, o Atlético-GO segue na lanterna do campeonato, com 15 pontos. O Dragão sonha e deixar o Z-4 e sabe que para isso, não pode mais tropeçar para escapar do rebaixamento.

Do outro lado, o Juventude não perde há três rodadas (duas vitórias e um empate). O Alviverde está na 11ª posição, com 28 pontos. Entretanto, os visitantes têm uma série de desfalques para o duelo.

As equipes já se enfrentaram 11 vezes, com 4 vitórias do Atlético-GO, 3 do Juventude, além de 4 empates. No último confronto, o Alviverde ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Rafael Haller), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Janderson, Hurtado e Luiz Fernando.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Luís Oyama e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias (Marcelinho) e Ronie Carrillo.

Desfalques

Atlético-GO

Maguinho cumpre suspensão.

Juventude

Jadson cumpre suspensão, enquanto Caíque, Danilo Peixoto, Rodrigo Sam, Lucas Freitas, Ewerthon, Mandaca, Thiaguinho e Gilberto estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 24 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, Goiânia - GO