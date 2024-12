Onde assistir a Atlético-GO x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Goiânia, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Goiás) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Já rebaixado para a Série B, o Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão, com 27 pontos. Até aqui, o Dragão registra seis vitórias, nove empates e 21 derrotas. Já o Fortaleza, em quinto lugar, com 65 pontos, busca a recuperação após a derrota para a Vitória por 2 a 0 na última rodada.

"Eu quero um time com outra mentalidade, com ambição mais forte. Hoje era o momento para mostrar essa ambição. Queremos mais. E isso não aconteceu. Todos somos responsáveis e eu primeiro, como líder, quero brigar acima. E estou com dor pelo que aconteceu hoje. Eu queria ganhar, como quero ganhar sempre. Um time como o Fortaleza, que está crescendo, necessita, nessas partidas, mostrar ambição de querer mais", afirmou o técnico Juan Pablo Vojvoda após a derrota no Barradão.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Shaylon; Alejo Cruz (Rhaldney), Hurtado, Derek (Janderson).

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona, Felipe Jonatan; Hércules, Martínez, Rossetto, Marinho, Moisés, Lucero.

Desfalques

Atlético-GO

Luiz Fernando cumpre suspensão.

Fortaleza

Titi está suspenso, enquanto Pedro Augusto e Bruno Pacheco estão machucados.

Quando é?