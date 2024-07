Onde assistir Atlético-GO x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam na noite desta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota pata o Juventude por 1 a 0 na última rodada, o Atlético-GO busca reencontrar o caminho da vitória. Na 18ª posição, com quatro pontos, o Dragão registra uma vitória, um empate e cinco derrotas no Brasileirão.

Por outro lado, o Corinthians está na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos conquistados. Sem vencer há três rodadas, o Timão acumula um empate e duas derrotas. Para o confronto, o técnico António Oliveira contará com os retornos de Wesley, Breno Bidon e Felipe Longo, que estavam representando a seleção brasileira sub-20.

O retrospecto histórico entre as equipes é equilibrado. Em 18 jogos disputados, o Corinthians tem sete vitórias, enquanto o Atlético-GO conta com seis, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2022, o Timão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz e Vagner Love.

Corinthians: Carlos Miguel (Matheus Donelli); Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

Desfalques

Atlético-GO

Roni, por questões contratuais, está fora.

Corinthians

Fagner segue fora.

Quando é?