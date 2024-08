Onde assistir a Atlético-GO x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Botafogo visita o Atlético-GO na noite deste sábado (3), às 20h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há 11 jogos, o Atlético-GO marga lanterna do campeonato, com 20 pontos. Em casa, o Dragão tentará se impor diante do poderoso rival para iniciar a sua caminhada contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Botafogo vem de derrota no jogo passado e caiu para o segundo lugar, com 40 pontos. O Alvinegro poderá contar com o atacante Matheus Martins, que está regularizado e pode estrear pelo clube.

As equipes já se enfrentaram 15 vezes, com 6 vitórias do Botafogo, 3 do Atlético-GO, além de 6 empates. No último confronto, o Fogão ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Pedro Rangel (Ronaldo); Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon (Janderson), Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

Botafogo: John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Bastos (Lucas Halter), Barboza e Marçal (Cuiabano;) Danilo Barbosa (Allan), Marlon Freitas, Luiz Henrique (Óscar Romero) e Tchê Tchê; Carlos Alberto (Matheus Martins) e Igor Jesus.

Desfalques

Atlético-GO

Pedro Henrique cumpre suspensão.

Botafogo

Tiquinho Soares e Savarino estão no departamento médico, enquanto Gatito Fernandez e Thiago Almada disputam as Olimpíadas .

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, Goiânia - GO