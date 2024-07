Onde assistir a Atlético-GO x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024.A partida será transmitida ao vivo pela Globo (apenas Bahia e Goiás) na TV aberta, além do Premiere, no pay-per-view. (veja a programação completa).

Sem vencer há nove rodadas, com seis derrotas e três empates, o Atlético-GO está afundado na lanterna do Brasileirão. Com 11 pontos, o Dragão está a seis do Cuiabá, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Bahia quer se manter no G-6. Com 30 pontos, a equipe de Rogério Ceni vem de duas derrotas consecutivas no campeonato nacional: 1 a 0 para o Corinthians e 2 a 1 para o Cuiabá. Com dores, Luciano Juba é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Iago Borduchi vai assumir a posição.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Roni, Adriano Martins, Luiz Felipe, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Janderson, Rhaldney, Gabriel Baralhas, Luiz Fernando; Emiliano Rodriguez.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba [Iago Borduchi]; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Desfalques

Atlético-GO

Jan Hurtado, expulso contra o Fortaleza, está fora.

Bahia

Kanu, Caio Alexandre e Biel vão cumprir suspensão, enquanto Cicinho e Acevedo estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO

Arbitragem: Luciano da Silva (árbitro), Nailton Junior e Gizeli Casaril (assistentes), Jonathan Antero (quarto árbitro), Marco Aurélio Augusto (VAR)