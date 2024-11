Onde assistir a Atlético-GO x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (06), no Estádio do Dragão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (05), às 21h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão, com 22 pontos, o Atlético-GO busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. Para o confronto, o técnico interino Anderson Gomes deve promove as entradas de as entradas de Maguinho, Alix Vinícius, Gonzalo Freitas e Shaylon no time titular.

Por outro lado, o Atlético-MG, que foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ocupa o meio da tabela do Brasileirão, com 41 pontos. Para o confronto fora de casa, o técnico Gabriel Milto deve preservar os seus principais jogadores já visando no duelo de volta marcado para domingo (10).

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney) e Shaylon; Alejo Cruz (ou Lacava), Derek e Luiz Fernando.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Saravia, Fuchs, Igor Rabelo e Rubens; Fausto Vera, Otávio (Paulo Victor) e Zaracho; Alisson, Vargas e Deyverson.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Mariano, Gustavo Scarpa e Igor Gomes estão suspensos, enquanto Matheus Mendes fica fora por conta do falecimento da mãe.

Quando é?