Onde assistir a Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (7), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 11 pontos, o Atlético-GO entra em campo pressionado pela vitória após três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos disputados. Já o Athletico-PR, com 22 pontos, está na briga para se manter no G-6 e se aproximar do G-4.

"Alguma coisa vamos ter que fazer para dar exatamente um choque, que é o nosso objetivo. Fazer com que os atletas entendam que o Atlético-GO pode mais. Para isso, precisamos da ajuda de todos no clube", afirmou Vagner Mancini, técnico do Furacão.

"Não tenha dúvida que você tem que dar um choque. Esse choque não é uma "dura", muitas vezes é mostrar a realidade para o jogador. Muitas vezes, até com uma fala mansa você consegue, desde que tenha convicção naquilo que está falando. Daqui até domingo, os atletas vão absorver muito pouco da minha metodologia, mas é importante quando você tem uma imposição e uma postura para o atleta se sentir confortável e seguro para realizar dentro de campo", completou.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe (Alix), Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Baralhas (Alejo Cruz) e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez.

Athletico-PR: Mycael; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian e Zapelli (João Cruz); Julimar e Mastriani (Pablo).

Desfalques

Atlético-GO

Rhaldney, Pedrão e Campanharo seguem lesionados.

Athletico-PR

Léo Linck cumprirá suspensão, enquanto Canobbio e Bento estão disputando a Copa América.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO

Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima (assistentes), Deborah Cecilia Cruz (quarto árbitro), Caio Max Augusto Vieira (VAR)