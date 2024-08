Onde assistir a Atlético de Madrid x Girona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes buscam primeira vitória em LaLiga neste domingo (25); confira a transmissão e mais detalhes

O Atlético de Madrid recebe o Girona neste domingo (25), às 16h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O jogo acontecerá no Civitas Metropolitano, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na televisão fechada, e do Disney+, serviço de streaming que exibe eventos esportivos da emissora (veja a programação dos jogos).

Na estreia da temporada, o Atleti empatou em 2 a 2 com o Villarreal, após ficar atrás no placar duas vezes e buscar a igualdade fora de casa. O novo reforço Sorloth,um dos artilheiros da última edição de LaLiga, mostrou suas credenciais e contribuiu para o resultado. Com o ponto conquistado, o Atleti ocupa a quinta posição na tabela.

Do outro lado, o Girona também empatou em sua estreia, com um 1 a 1 contra o Betis fora de casa. Barta marcou para os donos da casa, enquanto Misehouy garantiu a igualdade para os Blanquivermells.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Azpilicueta, Witsel, Le Normand; Pablo Barrios, De Paul, Llorente, Reinildo; Griezmann, Samuel Lino; Alexander Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

Girona: Gazzaniga; Martínez, David López, Blind, Gutiérrez; Oriol Romeu, Herrera, Iván Martín; Bryan Gil, Abel Ruíz, Portu. Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

Desfalques

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Girona

Ricard Artero e Antonino Jastin, lesionados, não participam do confronto.

Quando é?