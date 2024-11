Onde assistir a Athletico-PR x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lutando para escapar do rebaixamento, Athletico-PR e Vitória se enfrentam na noite deste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no Prime Video, e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o jogo passado e colocar fim a um incômodo jejum, o Athletico-PR ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O Furacão é o 16º colocado, com 34 pontos, e sabe que precisa ganhar mais uma para continuar fora do Z-4.

Do outro lado, o Vitória não perde há três partidas (dois triunfos e um empate) e subiu para o 14º lugar, com 35 pontos. O Leão também está lutando para permanecer na Série A e promete dar trabalho ao rival.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 42 vezes, com 19 vitórias do Athletico-PR, 16 do Vitória, além de 7 empates. No último encontro, o Furacão ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Cuello, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Felipinho e João Cruz; Nikão, Julimar e Pablo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres , Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller (Machado ou Willian Oliveira) e Matheusinho; Carlos Eduardo, Everaldo e Alerrandro.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Quando é?