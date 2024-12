Onde assistir a Athletico-PR x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (05), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Confronto direto na briga pelo rebaixamento, Athletico-PR e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no Prime Video, e da Rede Furacão, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Invicto há três jogos, com dois empates e uma vitória, o Athletico-PR segue na luta contra o rebaixamento. Com 42 pontos, o Furacão garante sua permanência na primeira divisão com uma vitória nesta quinta-feira. Até o momento, a equipe acumula 11 vitórias, nove empates e 16 derrotas. Por outro lado, o RB Bragantino, dentro da zona de rebaixamento com 38 pontos, precisa vencer para manter vivas as chances de permanecer na Série A.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Godoy, Belezi, Thiago Heleno, Esquivel; Felipinho, Gabriel, Christian; Cuello, Nikão e Pablo.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vinicinho e Eduardo Sasha.

Desfalques

Athletico-PR

Leo Linck está suspenso, enquanto Julimar, Gonzalo Mastriani, Kaique Rocha e Madson estão lesionados.

RB Bragantino

Eric Ramires, Thiago Borbas, Eduardo Santos e Nathan Mendes estão machucados.

Quando é?