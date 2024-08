Onde assistir a Athletico-PR x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (18), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Juventude se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão da Cazé TV no Prime Video e da Rede Furacão no streaming(veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Belgrano por 2 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 29 pontos, o Furacão quer reduzir a diferença de 11 pontos para o Cruzeiro, equipe que fecha o G-6.

Do outro lado, o Juventude, com 25 pontos e aproveitamento de 39%, vem de derrota para o Internacional por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão. Vale lembrar que a equipe tem um jogo a menos disputado.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra) e Esquivel; Fernandinho (Gabriel), Christian e Zapelli; Canobbio (Julimar), Cuello e Mastriani (Di Yorio).

Juventude: Gabriel; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luís Oyama, Jadson e Nenê (Mandaca); Marcelinho, Erick Farias e Ronnie Carrillo.

Desfalques

Athletico-PR

Pablo, com lesão muscular, está fora.

Juventude

Lucas Barbosa está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Jean Carlos, Lucas Freitas e Rodrigo Sam estão no DM.

Quando é?