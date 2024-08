Onde assistir a Athletico-PR x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (4), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da Cazé TV, no Youtube e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o RB Bragantino por 2 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 28 pontos, o Furacão quer reduzir a diferença e se aproximar do G-6.

Do outro lado, o Grêmio, que empatou sem gols com o Corinthians pela Copa do Brasil, busca se afastar da zona de rebaixamento. Com 18 pontos, o Tricolor Gaúcho vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados no Brasileirão.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Athletico-PR: Léo Linck; Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani.

Grêmio: Marchesín; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk (Reinaldo); Dodi, Pepê (Carballo), Edenilson (Nathan Fernandes), Monsalve e Gustavo Nunes; Arezo.

Desfalques

Athletico-PR

Léo Godoy cumprirá suspensão.

Grêmio

Diego Costa está em aprimoramento físico e Pavon está suspenso.

Quando é?

Data: domingo, 4 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena - Curitiba, PR