Onde assistir a Athletico-PR x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Fortaleza entram em campo na noite deste sábado (14), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Caze TV e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa).

Em casa, o Athletico-PR quer deixar a eliminação na Copa do Brasil para trás. O Furacão está na 12ª posição e busca o triunfo para subir na tabela.

Do outro lado, o Fortaleza é o vice-líder, com 48 pontos. O Leão vai atrás do triunfo para tentar encerra a rodada na liderança.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 20 vezes, com 8 vitórias do Fortaleza, 8 do Athletico, além de 6 empates.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Erick; Kaique Rocha, Gamarra (Thiago Heleno), Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz), Zapelli; Cuello, Canobbio, Mastriani.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Kuscevic, Felipe Jonatan; Hércules, Pochettino, Kervin Andrade, Breno Lopes, Lucero.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Bruno Pacheco, Santos e Rossetto estão no departamento médico, enquanto Brítez, Martínez e Yago Pikachu cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba - PR

