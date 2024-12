Onde assistir a Athletico-PR x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (01), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com ingressos esgotados, Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no Prime Video, e da Rede Furacão, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Em duelo direto contra o rebaixamento, o Athletico-PR é o 15º colocado, com 41 pontos, enquanto o Fluminense está logo atrás, em 16º, com 39. O Furacão não perde há dois jogos e pode confirmar a permanência na elite em caso de vitória. Já o Tricolor, tem apenas um ponto de diferença para o Z-4.

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 26 vitórias, contra 23 do Fluminense, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho, Gabriel, Zapelli e Cuello; Nikão e Pablo.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso e Lima; Arias e Kauã Elias (Cano).

Desfalques

Athletico-PR

Julimar, Mastriani, Canobbio, Erick, Kaique Rocha e Madson estão no DM.

Fluminense

Lelê e Ignácio estão lesionados, enquanto Felipe Melo cumpre suspensão

Quando é?