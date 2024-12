Onde assistir a Athletico-PR x Danubio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Danubio se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Palmeiras no Brasileirão, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Único time com 100% de aproveitamento, o Furacão garante a classificação antecipada para as oitavas de final em caso de vitória. No momento, o time é o líder do Grupo E, com 12 pontos.

Do outro lado, o Danúbio é o terceiro colocado, com quatro pontos conquistados. Até aqui, venceu o Rayo Zuliano por 2 a 0, empatou sem gols com o Sportivo Ameliano, e foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0 e pelo Sportivo Ameliano por 2 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Marcão (Gamarra) e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Cuello, Julimar (Canobbio) e Pablo.

Danubio: Goicoechea; Ancheta, Lucas Ferreira, Matías Fracchia e Facundo Saravia; Santiago Romero, Kevin Lewis e Sebastián Fernández; Lucas Sanseviero, Nicolás Rossi e Gabriel Leyes.

Desfalques

Athletico-PR

Thiago Heleno segue ausente.

Danubio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?