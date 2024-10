Onde assistir a Athletico-PR x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em situação delicada, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro na noite deste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no Prime Video, e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há seis partidas, o Athletico-PR entrou na zona de rebaixamento nesta reta final de campeonato. Em 18º lugar com 31 pontos, o Furacão convocou a sua torcida para lotar o estádio para tentar sair do Z-4.

Do outro lado, o Cruzeiro está na oitava posição, com 44 pontos. A Raposa almeja se aproximar do G-6 e promete lutar muito em Curitiba.

As equipes já se enfrentaram 66 vezes, com 17 vitórias do Athletico-PR, 27 do Cruzeiro, além de 22 empates. No último encontro, a Raposa ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Belezi; Madson, Erick, Felipinho e Esquivel; Cuello, Mastriani e Julimar.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Mateus Vital, Matheus Pereira e Jhosefer; Kaio Jorge.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

