Onde assistir a Athletico-PR x Cerro Porteño ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Cerro Porteño se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, no Paraguai, pelo jogo volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer avança. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR volta suas atenções para a Sul-Americana. Na primeira fase, o Furacão terminou na vice-liderança do Grupo E com 12 pontos, um a menos que o líder Sportivo Ameliano.

Do outro lado, o Cerro Porteño entrou na disputa pela classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana após terminar na terceira posição do Grupo A da Copa Libertadores, atrás de Fluminense e Colo-Colo. Quem avançar enfrentará o Belgrano.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Zapelli; Julimar, Canobbio (Christian) e Di Yorio (Mastriani).

Cerro Porteño: Martín; Giménez, Eduardo Brock, Báez e Benítez; Iturbe, Morel e Piris da Motta; Derlis Rodríguez, Carrizo e Churín.

Desfalques

Athletico-PR

Não há desfalques confirmados.

Cerro Porteño

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena - Curitiba, PR