Onde assistir a Athletico-PR x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam na tarde deste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa).

Há oito jogos sem vencer, o Athletico-PR chega pressionado para o duelo. Isso porque o Furacão está na 15ª posição, com 31 pontos e vê a zona de rebaixamento pelo retrovisor.

O Botafogo, por sua vez, é o líder com 57 pontos, porém, vem de empate na rodada passada. O Fogão teve a semana inteira para descansar e recuperar o elenco para o duelo em Curitiba.

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 27 vitórias, contra 20 do Botafogo, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, empate por 1 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello, Gabriel, Erick e Esquivel; Zapelli, Canobbio e Pablo.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada e Savarino; Igor Jesus.

Desfalques

Athletico-PR

Christian cumpre suspensão.

Botafogo

Rafael, Jeffinho, Eduardo e Cuiabano seguem no departamento médico.

Quando é?