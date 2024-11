Onde assistir a Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (16), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no Prime Video, e da Rede Furacão, no streaming (confira a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 34 pontos, o Athletico-PR busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas para deixar o Z-4. O Juventude, primeira equipe fora da zona, registra três pontos três pontos a menos que o Furacão.

Já o Atlético-MG, após perder o título da Copa do Brasil, busca a recuperação no Brasileirão. No meio da tabela, com 42 pontos, o Galo não vence há seis rodadas, com três empates e três derrotas.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Cuello, Belezi (Gamarra), Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Praxedes (Gabriel) e Nikão; João Cruz, Julimar e Pablo.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Battaglia, Lyanco, Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Bernard, Deyverson (Paulinho) e Hulk.

Desfalques

Athletico-PR

Felipinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo enquanto Madson, Mastriani e Cabobbio estão no DM.

Atlético-MG

Zaracho segue aprimorando a parte física, enquanto.Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas estão com suas respectivas seleções.

Quando é?