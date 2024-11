Onde assistir a Athletico-PR x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no Prime Video, e da Rede Furacão, no streaming (confira a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Athletico-PR soma 37 pontos e busca emplacar a segunda vitória consecutiva após vencer o Atlético-MG por 1 a 0. Já o Atlético-GO, na lanterna do Brasileirão, com 26 pontos, busca a vitória para se afastar do Z-4.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 13 vitórias, contra uma do Atlético-GO, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Furacão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Felipinho e Nikão; Cuello, Emersonn (Di Yorio) e João Cruz.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Jan Hurtado.

Desfalques

Athletico-PR

Julima e Erick estão machucados, enquanto Pablo está suspenso.

Atlético-GO

Gonzelo Freitas e Rhaldney vão cumprir suspensão.

Quando é?