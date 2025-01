Onde assistir a Arsenal x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (clique aqui e confira a programação completa).

Eliminado da Copa da Inglaterra nos pênaltis pelo rival Manchester United, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Premier League. No momento, os Gunners aparecem na vice-liderança, com 40 pontos, e buscam reduzir a diferença de seis pontos para o líder Liverpool, que possui um jogo a menos disputado.

Por outro lado, o Tottenham chega embalado após vencer o Tamworth por 3 a 0 pela Copa da Inglaterra. No entanto, no Campeonato Inglês, os Spurs buscam se recuperar de uma sequência negativa de três derrotas e um empate. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª posição, com 24 pontos.

Em 196 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 83 vitórias, contra 61 do Tottenham, além de 52 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2024/25, os Gunners venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Tierney; Odegaard, Partey, Rice; Sterling, Havertz, Trossard.

Tottenham: Kinsky; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Bergvall, Sarr, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, Bukayo Saka, Takehiro Tomiyasu e Ben White estão no departamento médico.

Tottenham

Destiny Udogie, Ben Davies, Richarlison, Wilson Odobert, Cristian Romero, Rodrigo Bentancur e Micky van de Ven estão machucados.

Quando é?