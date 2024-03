Onde assistir a Arsenal x Porto ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (12), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações

O Arsenal recebe o Porto nesta terça-feira (12), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2023/24. A volta está marcada para o dia 12 de março, em Londres. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do Space na TV fechada e da Max, streaming da HBO (veja a programação completa).

Embalado com oito vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Champions League. Após a derrota no primeiro jogo por 1 a 0, os Gunners precisam vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Se vencerem por apenas um gol, a decisão será levada para a prorrogação.

"Frente ao Porto não nos exibimos ao nosso melhor nível. Analisamos o jogo e percebemos o que temos de fazer de forma diferente. Há muita motivação para este segundo duelo, para mostrarmos do que somos realmente capazes. Estamos todos entusiasmados e vai ser um bom jogo", afirmou o meia Martin Ødegaard.

Em busca do título inédito da Champions League, o Arsenal terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na temporada 2005/06, os ingleses alcançaram seu melhor resultado no torneio, chegando à final, porém foram derrotados pelo Barcelona.

Do outro lado, o Porto entra em campo com a vantagem do empate para avançar na Champions. Os Dragões terminaram a fase de grupos na vice-liderança do Grupo H, com 12 pontos. Até o momento a equipe está invicta, com cinco vitórias e dois empates.

"O Porto veio a Londres para competir, vencer o jogo e passar para as quartas de final. Temos muito respeito pelo Arsenal, mas não temos medo. Quando a bola começar a rolar, haverá qualidade de ambos os lados. Independentemente de quem jogar pelo Arsenal, devemos estar preparados para responder positivamente na defesa e tentar entrar sem medo, a atacar", afirmou o técnico Sérgio Conceição.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Jorginho; Saka, Havertz, Trossard.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Varela, Nico González, Pepê; Francisco Conceição, Evanilson, Galeno.

Desfalques

Arsenal

Timber, machucado, está fora.

Porto

Zaidu e Marcano estão no departamento médico.

Quando é?