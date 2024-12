Onde assistir a Arsenal x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Manchester United fazem clássico na tarde desta quarta-feira (4), às 17h15 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 14ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Arsenal subiu para a segunda colocação, com 25 pontos. Em casa, os Gunners buscam o triunfo no clássico para manter a sua posição.

Do outro lado, o Manchester United não perde há três jogos e subiu para o nono lugar, com 19 pontos. Os Red Devils não poderão contar com Martinez e Mainoo, suspensos.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte, Shaw; Zirkzee, Garnacho; Hojlund.

Desfalques

Arsenal

Ben White, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Magalhães, Mikel Merino, Thomas Partey, e Myles Lewis-Skelly estão no departamento médico.

Manchester United

Lisandro Martinez e Kobbie Mainoo cumprem suspensão.

Quando é?