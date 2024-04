Onde assistir a Arsenal x Luton Town ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Luton Town se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o Manchester City, o Arsenal segue na briga pelo título da Premier League. No momento, os Gunners ocupam a vice-liderança, com 65 pontos, dois a menos que o líder Liverpool.

Do outro lado, o Luton Town, sem vencer há 10 jogos na temporada, com sete derrotas e três empates, luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. Em 18º lugar, com 22 pontos, a equipe está três pontos do Nottingham Forest, primeiro clube fora do Z-3.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Tomiyasu, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard.

Luton Town: Kaminski; Kabore, Hashioka, Mengi, Johnson; Mpanzu, Barkley, Clark; Townsend, Morris, Woodrow.

Desfalques

Arsenal

Jurrien Timber está no departamento médico.

Luton Town

Tom Lockyer, Amari'i Bell, Marvelous Nakamba, Elijah Adebayo, Dan Potts, Mads Andersen, Chiedozie Ogbene, Jacob Brown, Gabriel Osho e Reece Burke estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium - Londres, ING