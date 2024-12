Onde assistir a Arsenal x Ipswich ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (27), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Ipswich se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 17h15 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Crystal Palace por 5 a 1 na última rodada, o Arsenal volta a campo buscando reduzir a diferença para o líder Arsenal. No momento, os Gunners ocupam a terceira posição, com 33 pontos e aproveitamento de 64%.

Por outro lado o Ipswich está na luta contra o rebaixamento. Na penúltima posição, com 12 pontos, a equipe vem de de derrota para o Newcastle por 4 a 0.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Gabriel Jesus, Trossard.

Ipswich: Muric; Clarke, Greaves, Burgess, Davis; Phillips, Cajuste; Hutchinson, Chaplin, Szmodics; Delap.

Desfalques

Arsenal

Bukayo Saka, Tomiyasu, Ben White, Zinchenko e Sterling estão fora.

Ipswich

Axel Tuanzebe, Cheidozie Ogbene, George Hirst seguem no departamento médico, enquanto Sam Morsy cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024

Horário: 17h15 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium - Londres, ING

