Onde assistir a Arsenal x Everton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (14), no Emirates Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arsenal e Everton se enfrentam neste sábado (14), às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Mônaco por 3 a 0 na última rodada da Champions League 2024/25, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Premier League. No momento, os Gunners ocupam a terceira posição, com 29 pontos, seis a menos que o líder Liverpool.

Por outro lado, o Everton chega embalado com a goleada aplicada sobre o Wolves por 4 a 0. No momento, a equipe ocupa a 15ª posição, com 14 pontos e um jogo a menos disputado. Até aqui, foram três vitórias, cinco empates e seis derrotas. Aproveitamento de 33%.

Em 222 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 111 vitórias, contra 65 do Everton, além de 46 empates. No último encontro válido pelo pelo segundo turno do Campeonato Inglês 2023/24, os Gunners venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Timber; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard.

Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye; Ndiaye, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin.

Desfalques

Arsenal

Ben White, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Magalhães e Oleksandr Zinchenko estão machucados

Everton

Chermiti, James Garner e Tim Iroegbunam estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 14 de dezembro de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium - Londres, ING