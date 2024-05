Onde assistir a Arsenal x Everton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Apesar de não dependerem de si apenas, Gunners ainda mantém chances de serem campeões; confira mais detalhes

Arsenal e Everton entram em campo neste domingo (19), às 12h (horário de Brasília), em confronto válido pela 38ª rodada da Premier League 2023/24. O jogo acontecerá no Emirates Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Ultrapassado graças ao jogo a menos que o Manchester City tinha, o Arsenal chega para o duelo da última rodada a dois pontos do líder. Por isso, só a vitória interessa para o time seguir com chances de ficar com o troféu após 20 anos. Caso ela ocorra, é necessário que os Citizens ao menos empatem com o West Ham, já que os Gunners igualariam em pontos (89 para cada um) e levariam vantagem no saldo de gols (61 contra 60 neste momento) para se sagrarem campeões.

Já o Everton não tem mais aspirações no campeonato. Em 15º lugar com 40 pontos, os Toffees se livraram das chances de queda há algumas rodadas e chegam em um bom momento para a partida fora de casa, com quatro vitórias e um empate conquistados nos últimos cinco jogos pela competição.

Os dois clubes já se enfrentaram por 63 vezes na história da Premier League. São 37 vitórias do Arsenal, 12 do Everton e 14 empates. Nos últimos cinco jogos pela competição, os Gunners venceram três vezes, enquanto os Toffees, duas. No confronto do primeiro turno, ocorrido em meados de setembro, o Arsenal venceu no Goodison Park por 1 a 0. Trossard foi o autor do gol.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Tomiyasu; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Young; Garner, Onana, Gueye, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Desfalques

Arsenal

Sem desfalques confirmados.

Everton

No departamento médico, Patterson, Mykolenko, Harrison e Dele Alli estão fora. Com uma lesão na face, André Gomes tem presença incerta.

