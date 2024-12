Onde assistir a Argentinos Juniors x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio Diego Armando Maradona; confira a transmissão e outras informações do jogo

Argentinos Juniors e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, com narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. A ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming também vão passar o jogo (veja a programação completa).

Com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos do Brasileirão, o Corinthians chega pressionado para a partida na Sul-Americana. Atualmente, o Timão lidera o Grupo F, somando quatro pontos. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Racing-URU, e em seguida venceu o Nacional-PAR por 4 a 0.

Do outro lado, o Argentinos Juniors ocupa a terceira posição do Grupo F, com três pontos conquistados. Depois de vencer o Nacional-PAR por 3 a 2, a equipe foi derrotada pelo Racing-URU em casa por 3 a 0.

Prováveis escalações

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Kevin Coronel, Jonathan Galván, Tobías Palacio e Román Vega; Franco Moyano, Alan Lescano e Nicolás Oróz; José Herrera, Maximiliano Romero e Luciano Gondou.

Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera, Rodrigo Garro e Igor Coronado (Wesley); Romero (Pedro Henrique) e Yuri Alberto.

Desfalques

Argentinos Juniors

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Gustavo Henrique segue como desfalque.

Quando é?