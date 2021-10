Onde assistir ao vivo a Rayo Vallecano x Barcelona, pela La Liga?

Equipes duelam nesta quarta-feira (27), em Madrid, pela 11ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Rayo Vallecano e Barcelona entram em campo nesta quarta-feira (27), no estádio Vallecas, a partir das 14h (de Brasília), pela 11ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Rayo Vallecano x Barcelona DATA Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Vallecas, Madrid - ESP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Koeman está com o cargo ameaçado no Barça / Foto: Getty Images

A partida desta quarta-feira será transmitida pela ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Rayo Vallecano quer aproveitar o momento instável do rival para somar mais pontos e tentar se aproximar ainda mais do G-4.

Martin Merquelanz, se recuperando de uma lesão grave no joelho, deve ser o único desfalque da equipe nesta quarta-feira.

Depois de perder o clássico para o Real Madrid, o Barcelona caiu para o meio da tabela e busca sua recuperação no Campeonato Espanhol fora de casa.

O time não terá Frenkie De Jong, lesionado. Outros que também estão no departamento médico são Pedro, Braithwaite e Ronald Araujo. No entanto, Ousmane Dembélé treinou com o elenco e pode ser relacionado, enquanto Ansu Fati é dúvida.

Provável escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, F. Garcia; Lopez, Comesana; Palazon, Trejo, A. Garcia; Nteka.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Garcia, Alba; Roberto, Busquets, Gavi; Dest, Aguero, Depay.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RAYO VALLECANO

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 3 x 2 Rayo Vallecano La Liga 24 de outubro de 2021 Rayo Vallecano 2 x 1 Elche La Liga 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rayo Vallecano x Celta La Liga 1 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília) Real Madrid x Rayo Vallecano La Liga 6 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 2 Real Madrid La Liga 24 de outubro de 2021 Barcelona 1 x 0 Dínamo Champions League 20 de outubro de 2021

Próximas partidas