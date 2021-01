Onde assistir ao vivo a Goianésia x Goiás, pelo Campeonato Goiano?

Duelo será nesta quinta-feira (28), no estádio Valdeir Oliveira, pela 12ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 12ª rodada do Campeonato Goiano.Goianésia e Goiás duelam nesta quinta-feira (28), no estádio Valdeir Oliveira, a partir das 15h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view . Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goianésia x Goiás DATA Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Valdeir Oliveira, Goianésia - BRA HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Hugo Correa e Adaílton Fernando

Quarto árbitro: Clebert Pereira

ONDE VAI PASSAR?



Esmeraldino busca o triunfo fora de casa (Foto: Reprodução/Goiás)

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIANÉSIA

O Goianésia quer aproveitar o fator casa e também o desentrosamento do rival para somar pontos no Goianão. O time não terá Dudu e o técnico Luan Carlos, suspensos.

Provável escalação do Goianésia: Artur, Caio, Iran, Vnailson, Leo Carvalho, Bruno Leite, Elves, Cleidson, Márcio Luiz, Franklin e Luis Eduardo.

GOIÁS

Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mais uma vez, o Goiás deve mandar a campo uma equipe altenativa pelo estadual.

Provável escalação do Goiás: Marcelo Rangel, Chico, Iago Mendonça, Índio, Henrique, Gustavo Blanco, Daniel Oliveira, Miguel Figueira, Rodrigues e Vinícius.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIANÉSIA

JOGO CAMPEONATO DATA Anápolis 1 x 2 Goianésia Campeonato Goiano 14 de janeiro de 2021

Próximas partidas

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA

